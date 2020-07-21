На оборудование для профилактики COVID-19 для школ Ставрополья выделили 260 млн рублей

На закупку оборудования для профилактики коронавируса во все ставропольские школы выделено 260 млн рублей.

«До сентября в каждой школе должно быть не только приобретено, но и установлено, и правильно работать всё необходимое оборудование. Никто не имеет права сорвать начало учебного года», — цитирует newstracker.ru губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Оборудование для профилактики COVID-19 включает в себя устройства дезинфекции воздуха, бесконтактные термометры, средства дезинфекции, индивидуальной защиты и иное оборудование и материалы.

Ранее в МЧС рассказали о дезинфекции социальных объектов в России.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург прокомментировал в беседе с Nation News ситуацию с вакциной от коронавируса.