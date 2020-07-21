Начальник Генштаба ВС России прибыл в Южный военный округ

Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в войска Южного военного округа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Генерал армии Валерий Герасимов заслушает доклады командования округа о ходе мероприятий внезапной проверки боевой готовности в соединениях и воинских частях, а также проинспектирует проведение занятий по боевой подготовке на полигонах Кадамовский и Кузьминский», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области прошло двустороннее тактическое учение с участием морской пехоты и мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота.

Также стало известно, что военные ЮВО совершили марш через горные перевалы Кавказа.