В Калининградской области прошли учения морпехов и мотострелков

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На полигоне Хмелёвка в Калининградской области прошло двустороннее тактическое учение с участием морской пехоты и мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота.
В Калининградской области прошли учения морпехов и мотострелков
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение флота.

В ходе учений подразделения мотострелкового полка армейского корпуса Балтфлота отработали противодесантную оборону морского побережья.

Также они провели бой с десантом условного противника, выполнив учебные стрельбы по быстроходным лодкам и десантным средствам.

В учениях в регионе участвуют более 2 тыс. военнослужащих мотострелкового полка и соединения морской пехоты, также задействовано около 100 единиц военной техники.

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