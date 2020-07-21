В Калининградской области прошли учения морпехов и мотострелков
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение флота.
В ходе учений подразделения мотострелкового полка армейского корпуса Балтфлота отработали противодесантную оборону морского побережья.
Также они провели бой с десантом условного противника, выполнив учебные стрельбы по быстроходным лодкам и десантным средствам.
В учениях в регионе участвуют более 2 тыс. военнослужащих мотострелкового полка и соединения морской пехоты, также задействовано около 100 единиц военной техники.
Ранее военные ЮВО совершили марш через горные перевалы Кавказа.