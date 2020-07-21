В Омской области проводится проверка по факту падения ребёнка из окна второго этажа

В Омской области проводится проверка по факту падения трёхлетнего мальчика из окна второго этажа. Ребёнок остался жив, он доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные УМВД России по Омской области.

По версии родных ребёнка, мальчик вместе с отцом и старшей сестрой вернулся домой с прогулки. Пока родные находились в коридоре, он забежал в комнату и залез на подоконник с открытым окном.

В полиции уточнили, что семья не состоит на учёте.

Ранее СК России по Кировской области сообщал, что в Кирове начали проверку после падения ребёнка из окна пятого этажа.

Интернет-газета «Новый Севастополь» передавала, что в Симферополе организовали проверку по факту падения шестилетнего мальчика в коллектор для сбора воды.