В Омской области проводится проверка по факту падения ребёнка из окна второго этажа
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- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные УМВД России по Омской области.
По версии родных ребёнка, мальчик вместе с отцом и старшей сестрой вернулся домой с прогулки. Пока родные находились в коридоре, он забежал в комнату и залез на подоконник с открытым окном.
В полиции уточнили, что семья не состоит на учёте.
Ранее СК России по Кировской области сообщал, что в Кирове начали проверку после падения ребёнка из окна пятого этажа.
Интернет-газета «Новый Севастополь» передавала, что в Симферополе организовали проверку по факту падения шестилетнего мальчика в коллектор для сбора воды.