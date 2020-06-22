В Симферополе проводят проверку по факту падения ребёнка в коллектор для сбора воды

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В Симферополе организовали проверку по факту падения шестилетнего мальчика в коллектор для сбора воды.
В Симферополе проводят проверку по факту падения ребёнка в коллектор для сбора воды
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«Мальчик, находясь с мамой возле их дома, наступил на фанеру и провалился в коллектор для сбора воды. На спасение ребёнка, который уже с головой уходил под воду, бросился проходивший мимо мужчина», — заявили в пресс-службе ведомства.

Мальчик был госпитализированы. Угрозы для жизни и здоровья нет.

Следователи устанавливают ответственных за обслуживание данной территории.

Как сообщал progorod43, в Кировской области завершили расследование уголовного дела по факту травмирования ребёнка в детсаду.

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