В Кирове начали проверку после падения ребёнка из окна пятого этажа

Следователи начали проверку после падения полуторагодовалого мальчика из окна пятого этажа в Кирове. Он госпитализирован с травмами, сообщили в главке СК России по Кировской области.

«Установлено, что в момент происшествия дома находились взрослые. По предварительной информации, ребёнок залез на подоконник, навалился на москитную сетку открытого окна, в результате чего произошёл несчастный случай», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту начата проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшествия.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» передавала, что в Симферополе организовали проверку по факту падения шестилетнего мальчика в коллектор для сбора воды.