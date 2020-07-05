В Кирове начали проверку после падения ребёнка из окна пятого этажа
- РИА Новости
«Установлено, что в момент происшествия дома находились взрослые. По предварительной информации, ребёнок залез на подоконник, навалился на москитную сетку открытого окна, в результате чего произошёл несчастный случай», — говорится в пресс-релизе.
По данному факту начата проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшествия.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» передавала, что в Симферополе организовали проверку по факту падения шестилетнего мальчика в коллектор для сбора воды.