В Кирове начали проверку после падения ребёнка из окна пятого этажа

Короткая ссылка
Следователи начали проверку после падения полуторагодовалого мальчика из окна пятого этажа в Кирове. Он госпитализирован с травмами, сообщили в главке СК России по Кировской области.
В Кирове начали проверку после падения ребёнка из окна пятого этажа
  • РИА Новости

«Установлено, что в момент происшествия дома находились взрослые. По предварительной информации, ребёнок залез на подоконник, навалился на москитную сетку открытого окна, в результате чего произошёл несчастный случай», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту начата проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшествия.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» передавала, что в Симферополе организовали проверку по факту падения шестилетнего мальчика в коллектор для сбора воды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить