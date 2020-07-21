Силуанов заявил, что Россия не сотрудничает с хакерами

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что российское правительство не координирует работу хакеров.

«Нет никаких хакеров, работающих на российское правительство, поэтому наше правительство не принимает во внимание никакие действия хакеров и не координирует их», — сказал он.

Он добавил, что российская сторона не давала никаким хакерам заданий по доступу к сайтам зарубежных фармацевтических компаний.

Силуанов подчеркнул, что Россия не заинтересована в разработках других стран по вакцине от коронавируса, поскольку создаёт свою собственную вакцину.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявил о том, что «причастные к российским спецслужбам» хакеры якобы «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что у России нет нужды «красть» разработки вакцин от коронавируса в Британии.