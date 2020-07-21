Фрегат «Адмирал Касатонов» войдёт в состав ВМФ России

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Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» будет принят в состав ВМФ России 21 июля, на нём поднимут флаг.
Фрегат «Адмирал Касатонов» войдёт в состав ВМФ России
  • © Министерство обороны РФ

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружению Игоря Мухаметшина.

Отмечается, что передачу фрегата флоту должны были провести в 2019 году, но её неоднократно откладывали.

Мухаметшин ранее отметил, что 21 июля исполняется 110 лет со дня рождения адмирала флота Владимира Касатонова, в честь которого назван корабль.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в закладке десантных кораблей на заводе «Залив» в Керчи.

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