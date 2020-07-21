Фрегат «Адмирал Касатонов» войдёт в состав ВМФ России

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» будет принят в состав ВМФ России 21 июля, на нём поднимут флаг.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружению Игоря Мухаметшина.

Отмечается, что передачу фрегата флоту должны были провести в 2019 году, но её неоднократно откладывали.

Мухаметшин ранее отметил, что 21 июля исполняется 110 лет со дня рождения адмирала флота Владимира Касатонова, в честь которого назван корабль.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в закладке десантных кораблей на заводе «Залив» в Керчи.