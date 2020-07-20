Девять выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Выпускница из Удмуртии сдала Единый государственный экзамен на 100 баллов по двум предметам — русскому языку и информатике.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

Ещё восемь человек получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Они представляют село Италмас, Ижевск, Сарапул и другие населённые пункты.

Ранее Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук, в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.