Девять выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

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Выпускница из Удмуртии сдала Единый государственный экзамен на 100 баллов по двум предметам — русскому языку и информатике.
Девять выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

Ещё восемь человек получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Они представляют село Италмас, Ижевск, Сарапул и другие населённые пункты.

Ранее Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук, в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.

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