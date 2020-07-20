Власти Вологодской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников прокомментировал ситуацию с COVID-19.

«Действительно, мы стабильно находимся в числе регионов с минимальным числом заболевших. Это 72-е место в стране и девятое в СЗФО», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, уровень заболеваемости в расчёте на 100 тыс. человек в регионе в три раза ниже среднероссийского показателя, а число выздоровевших сейчас составляет почти 80% от общего числа заболевших.

Как отметил Кувшинников, такие результаты — следствие своевременных ограничительных мер.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом.