Власти Вологодской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников прокомментировал ситуацию с COVID-19.
Власти Вологодской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

«Действительно, мы стабильно находимся в числе регионов с минимальным числом заболевших. Это 72-е место в стране и девятое в СЗФО», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, уровень заболеваемости в расчёте на 100 тыс. человек в регионе в три раза ниже среднероссийского показателя, а число выздоровевших сейчас составляет почти 80% от общего числа заболевших.

Как отметил Кувшинников, такие результаты — следствие своевременных ограничительных мер.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом.

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