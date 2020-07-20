Власти Вологодской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
«Действительно, мы стабильно находимся в числе регионов с минимальным числом заболевших. Это 72-е место в стране и девятое в СЗФО», — заявил он в беседе с РИА Новости.
По его словам, уровень заболеваемости в расчёте на 100 тыс. человек в регионе в три раза ниже среднероссийского показателя, а число выздоровевших сейчас составляет почти 80% от общего числа заболевших.
Как отметил Кувшинников, такие результаты — следствие своевременных ограничительных мер.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом.