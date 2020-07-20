ЕГЭ по биологии и иностранным языкам выбрали около 36 тысяч выпускников в Москве
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
«Более 23 тыс. участников зарегистрировались на ЕГЭ по иностранным языкам в Москве. Самым популярным по-прежнему остаётся английский язык, в этом году его выбрали около 22 тыс. участников. Но выпускники сдают и другие языки — французский, немецкий, испанский. С прошлого года у ребят также появилась возможность сдавать китайский язык», — рассказала Анастасия Ракова.
На экзамен по биологии в этом году зарегистрировались свыше 13 тыс. человек.
Результаты экзаменов будут доступны для ознакомления в личных кабинетах участников на официальном портале мэра и правительства Москвы не позднее 2 августа 2020 года. На портале будет доступна детальная информация о полученных баллах, а также возможность скачать электронные образцы своих бланков.
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов, по иностранным языкам — 22 балла.
Ранее телеканал «360» сообщал, что около 21 тыс. выпускников написали ЕГЭ по математике в Подмосковье.