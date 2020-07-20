На Чукотке сообщили о ликвидации всех лесных пожаров

На Чукотке ликвидировали все действующие лесные пожары. Об этом сообщил региональный департамент природных ресурсов и экологии.

«С начала пожароопасного сезона 2020 года обнаружено и ликвидировано 68 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составила 214 819 га. Из них силами ГАУ ЧАО «База авиационной охраны лесов» с участием федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» ликвидировано 22 лесных пожара на площади, пройденной огнём, 52 370 га. Действующих пожаров нет», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Чукотка является одним из самых пожароопасных регионов России.

По данным на 16 июля, на Чукотке действовали природные пожары на площади почти 14 тыс. га.