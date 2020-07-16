Вильфанд рассказал о самых пожароопасных регионах России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о самых пожароопасных регионах.
Вильфанд рассказал о самых пожароопасных регионах России
  • © РИА Новости / Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

«Когда на севере устанавливается длительный антициклон, происходит постоянный прогрев подстилающей поверхности. В результате существенно повышается пожароопасность. Это касается Верхоянска, Ханты-Мансийска, Чукотки, Магаданской области, Коми», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Вильфанд, наиболее жаркая погода до конца текущей недели ожидается в Заволжье и на Урале.

В Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях прогнозируется до +36...+38 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО запрещено посещать леса до 29 июля.

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