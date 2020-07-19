Пожарные локализовали возгорание в заповеднике в Башкирии

Спасателям удалось локализовать возгорание в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе республики.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«В результате превентивных мероприятий по недопущению дальнейшего распространения природного пожара... в Бурзянском районе на территории Башкирского государственного заповедника пожар локализован, дальнейшего распространения не наблюдается», — указывается в заявлении.

Уточняется, что площадь активного горения в настоящий момент составляет 0,51 га.

«Сил и средств для ликвидации горения достаточно», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Башкирии произошёл крупный природный пожар в Бурзянском районе, огонь частично охватил охраняемый заповедник. Позднее стало известно об увеличении площади пожара.