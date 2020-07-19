Пожарные локализовали возгорание в заповеднике в Башкирии

Короткая ссылка
Спасателям удалось локализовать возгорание в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе республики.
Пожарные локализовали возгорание в заповеднике в Башкирии
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«В результате превентивных мероприятий по недопущению дальнейшего распространения природного пожара... в Бурзянском районе на территории Башкирского государственного заповедника пожар локализован, дальнейшего распространения не наблюдается», — указывается в заявлении.

Уточняется, что площадь активного горения в настоящий момент составляет 0,51 га.

«Сил и средств для ликвидации горения достаточно», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Башкирии произошёл крупный природный пожар в Бурзянском районе, огонь частично охватил охраняемый заповедник. Позднее стало известно об увеличении площади пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить