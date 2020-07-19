Площадь пожара в заповеднике в Башкирии превысила 208 гектаров

Площадь пожара в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе республики выросла до 208,7 га.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Площадь пожара — 208,7 га», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что пожарные организовали встречный пал, чтобы сжечь горючие материалы на пути распространения огня.

Отмечается, что в настоящий момент угрозы населённым пунктам в связи с пожаром нет.

Ранее сообщалось, что в Башкирии произошёл крупный природный пожар в Бурзянском районе, огонь частично охватил охраняемый заповедник.