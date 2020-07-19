Площадь пожара в заповеднике в Башкирии превысила 208 гектаров
- © Дмитрий Ворошилов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«Площадь пожара — 208,7 га», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что пожарные организовали встречный пал, чтобы сжечь горючие материалы на пути распространения огня.
Отмечается, что в настоящий момент угрозы населённым пунктам в связи с пожаром нет.
Ранее сообщалось, что в Башкирии произошёл крупный природный пожар в Бурзянском районе, огонь частично охватил охраняемый заповедник.