Медики рассказали о состоянии экс-директора «Ростсельмаша»
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя центральной городской больницы Азова.
«Песков поступил сегодня после обеда с черепно-мозговой травмой средней тяжести. Состояние удовлетворительное», — заявили в больнице.
Ранее в Ростовской области было совершено нападение на дом 83-летнего директора «Ростсельмаша», в результате чего он получил травмы, а его сестра была убита.
СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».