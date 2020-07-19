Медики рассказали о состоянии экс-директора «Ростсельмаша»

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Состояние бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова, который получил травмы во время нападения на его дом в Ростовской области, оценивается как удовлетворительное.
Медики рассказали о состоянии экс-директора «Ростсельмаша»
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя центральной городской больницы Азова.

«Песков поступил сегодня после обеда с черепно-мозговой травмой средней тяжести. Состояние удовлетворительное», — заявили в больнице.

Ранее в Ростовской области было совершено нападение на дом 83-летнего директора «Ростсельмаша», в результате чего он получил травмы, а его сестра была убита.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».

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