Медики рассказали о состоянии экс-директора «Ростсельмаша»

Состояние бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова, который получил травмы во время нападения на его дом в Ростовской области, оценивается как удовлетворительное.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя центральной городской больницы Азова.

«Песков поступил сегодня после обеда с черепно-мозговой травмой средней тяжести. Состояние удовлетворительное», — заявили в больнице.

Ранее в Ростовской области было совершено нападение на дом 83-летнего директора «Ростсельмаша», в результате чего он получил травмы, а его сестра была убита.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».