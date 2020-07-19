После нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша» возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и травмирования 83-летнего мужчины в результате разбойного нападения на дом в Азовском районе Ростовской области.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

По данным следствия, 19 июля на территории домовладения в селе Новомаргаритово было обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Также был обнаружен 83-летний хозяин домовладения с повреждениями в области головы и тела, его госпитализировали.

Уголовное дело возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК России («Разбой»).

Как заявил источник агентства, речь идёт о нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области совершено нападение на дом экс-директора «Ростсельмаша», в результате чего он получил травмы, а его сестра погибла.