После нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша» возбудили дело
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
По данным следствия, 19 июля на территории домовладения в селе Новомаргаритово было обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Также был обнаружен 83-летний хозяин домовладения с повреждениями в области головы и тела, его госпитализировали.
Уголовное дело возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК России («Разбой»).
Как заявил источник агентства, речь идёт о нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области совершено нападение на дом экс-директора «Ростсельмаша», в результате чего он получил травмы, а его сестра погибла.