В Ростовской области напали на дом экс-директора «Ростсельмаша»

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В Ростовской области неизвестные совершили нападение на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента промышленного союза «Новое содружество», учредителя «Ростсельмаша» Константина Бабкина.
В Ростовской области напали на дом экс-директора «Ростсельмаша»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Да, меня известили об этом. Ужасная ситуация. Со своей стороны поддержим Юрия Александровича», — сказал он, отметив, что подробности нападения ему неизвестны.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области, 19 июля поступило сообщение о нападении на один из домов в Азовском районе. На месте происшествия работают следователи и полицейские. Устанавливаются причастные к нападению лица.

При этом источник агентства в правоохранительных органах заявил, что нападение было совершено на дом 83-летнего Юрия Пескова.

«Во время нападения убита его сестра, сам Песков с ранением головы госпитализирован», — сказал источник.

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