В Ростовской области напали на дом экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области неизвестные совершили нападение на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента промышленного союза «Новое содружество», учредителя «Ростсельмаша» Константина Бабкина.

«Да, меня известили об этом. Ужасная ситуация. Со своей стороны поддержим Юрия Александровича», — сказал он, отметив, что подробности нападения ему неизвестны.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области, 19 июля поступило сообщение о нападении на один из домов в Азовском районе. На месте происшествия работают следователи и полицейские. Устанавливаются причастные к нападению лица.

При этом источник агентства в правоохранительных органах заявил, что нападение было совершено на дом 83-летнего Юрия Пескова.

«Во время нападения убита его сестра, сам Песков с ранением головы госпитализирован», — сказал источник.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный с оружием ограбил банк.