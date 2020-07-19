В Ростовской области напали на дом экс-директора «Ростсельмаша»
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- РИА Новости
«Да, меня известили об этом. Ужасная ситуация. Со своей стороны поддержим Юрия Александровича», — сказал он, отметив, что подробности нападения ему неизвестны.
Как информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области, 19 июля поступило сообщение о нападении на один из домов в Азовском районе. На месте происшествия работают следователи и полицейские. Устанавливаются причастные к нападению лица.
При этом источник агентства в правоохранительных органах заявил, что нападение было совершено на дом 83-летнего Юрия Пескова.
«Во время нападения убита его сестра, сам Песков с ранением головы госпитализирован», — сказал источник.
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