В Петербурге неизвестный с оружием ограбил банк

В Кировском районе Санкт-Петербурга неизвестный совершил вооружённое нападение на банк.

Отмечается, что 11 июля днём в офис финансово-кредитного учреждения вбежал неизвестный мужчина в медицинской маске.

«Неизвестный произвёл один выстрел из предмета, похожего на пистолет, после чего, угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около 4 млн рублей (точная сумма устанавливается) и с места происшествия скрылся», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленник разыскивается.

В июне сообщалось, что неизвестный ограбил отделение банка «Ренессанс Кредит» на Варшавском шоссе на юге Москвы.