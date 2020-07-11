В Петербурге неизвестный с оружием ограбил банк

Короткая ссылка
В Кировском районе Санкт-Петербурга неизвестный совершил вооружённое нападение на банк.
В Петербурге неизвестный с оружием ограбил банк
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Отмечается, что 11 июля днём в офис финансово-кредитного учреждения вбежал неизвестный мужчина в медицинской маске.

«Неизвестный произвёл один выстрел из предмета, похожего на пистолет, после чего, угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около 4 млн рублей (точная сумма устанавливается) и с места происшествия скрылся», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленник разыскивается.

В июне сообщалось, что неизвестный ограбил отделение банка «Ренессанс Кредит» на Варшавском шоссе на юге Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить