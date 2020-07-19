Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров

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Заслуженный военный лётчик России, создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался в Москве на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров
  • © РИА Новости

«18 июля на 72-м году ушёл из жизни Рафаиль Закиров, заслуженный военный лётчик России»,— заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что Закиров был создателем авиации МЧС России.

Отмечается, что в 1995 году он возглавил управление авиации МЧС России и лично тестировал все принимаемые на баланс министерства самолёты.

Как заявил агентству источник в окружении Закирова, его похоронят 21 июля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

В начале июля умер старейший артист Театра Армии Александр Петров.

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