Умер старейший артист Театра Армии Александр Петров
- teatrarmii.ru
«3 июля 2020 года, после тяжёлой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении на сайте театра.
Отмечается, что он сыграл в театре более 50 ролей.
Александр Петров родился 24 марта 1922 года в деревне Короськово Московской области. В 1948 году поступил в ГИТИС, после окончания вошёл в состав труппы Театра Армии.
В 1980 году получил звание народного артиста РСФСР.
1 июля стало известно, что актёр театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Актриса Светлана Крючкова в беседе с Nation News прокомментировала сообщение о смерти Проскурина.