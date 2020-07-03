Умер старейший артист Театра Армии Александр Петров

Старейший артист Центрального академического театра Российской армии Александр Петров умер в возрасте 98 лет.

«3 июля 2020 года, после тяжёлой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении на сайте театра.

Отмечается, что он сыграл в театре более 50 ролей.

Александр Петров родился 24 марта 1922 года в деревне Короськово Московской области. В 1948 году поступил в ГИТИС, после окончания вошёл в состав труппы Театра Армии.

В 1980 году получил звание народного артиста РСФСР.

1 июля стало известно, что актёр театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.

Актриса Светлана Крючкова в беседе с Nation News прокомментировала сообщение о смерти Проскурина.