На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное правительство.
«Режим самоизоляции на Ямале продлён до 15 августа включительно. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
Вместе с этим отмечается, что с 1 августа ямальские дети смогут отправиться в оздоровительные учреждения на территории России.
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