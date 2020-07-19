На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции

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Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлили до середины августа.
На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное правительство.

«Режим самоизоляции на Ямале продлён до 15 августа включительно. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что с 1 августа ямальские дети смогут отправиться в оздоровительные учреждения на территории России.

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