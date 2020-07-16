В Нижегородской области отменили обязательную изоляцию для вернувшихся из-за рубежа

В Нижегородской области отменили обязательную двухнедельную изоляцию для вернувшихся из-за рубежа.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Теперь пассажиры авиарейсов должны будут пройти обследование на COVID-19 в течение трёх дней. На обязательную изоляцию отправят только граждан с плохим самочувствием или подтвердившейся коронавирусной инфекцией.

«До этого момента все прибывающие должны были проходить обязательную двухнедельную изоляцию. Сейчас это не коснётся тех, кто прибывает в Россию на регулярных рейсах. Это очень важная часть возвращения к нормальной жизни», — заявил губернатор Глеб Никитин.

В середине июня доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.