В Нижегородской области отменили обязательную изоляцию для вернувшихся из-за рубежа

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В Нижегородской области отменили обязательную двухнедельную изоляцию для вернувшихся из-за рубежа.
В Нижегородской области отменили обязательную изоляцию для вернувшихся из-за рубежа
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Теперь пассажиры авиарейсов должны будут пройти обследование на COVID-19 в течение трёх дней. На обязательную изоляцию отправят только граждан с плохим самочувствием или подтвердившейся коронавирусной инфекцией.

«До этого момента все прибывающие должны были проходить обязательную двухнедельную изоляцию. Сейчас это не коснётся тех, кто прибывает в Россию на регулярных рейсах. Это очень важная часть возвращения к нормальной жизни», — заявил губернатор Глеб Никитин.

В середине июня доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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