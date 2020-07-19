Путин поручил провести юридический форум в Петербурге в мае 2021 года

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Российский президент Владимир Путин поручил провести X Петербургский международный юридический форум 18—22 мая 2021 года.
Путин поручил провести юридический форум в Петербурге в мае 2021 года
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в распоряжение президента России от 4 ноября 2019 года №372 «О проведении Петербургского международного юридического форума» следующие изменения: в пункте 1 слова «19—23 мая 2020 года» заменить словами «18—22 мая 2021 года», — указано в документе.

В марте kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге перенесли Международный юридический форум, запланированный на 19—23 мая 2020 года.

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