В Петербурге перенесли Международный юридический форум

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В Санкт-Петербурге перенесли Международный юридический форум, который должен был состояться 19—23 мая 2020 года.
В Петербурге перенесли Международный юридический форум
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru. Мероприятие отложили до 18—22 мая 2021 года.

«Взамен мы решили провести специальный форум исключительно по правовым аспектам социальной жизни в условиях пандемии COVID-19. Ожидается, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев примет участие в специальном онлайн-форуме», — заявили организаторы.

По их словам, повестка и информация об онлайн-платформах будут доступны на сайте форума в ближайшее время.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Неделю моды в Москве отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.

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