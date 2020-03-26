В Петербурге перенесли Международный юридический форум
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru. Мероприятие отложили до 18—22 мая 2021 года.
«Взамен мы решили провести специальный форум исключительно по правовым аспектам социальной жизни в условиях пандемии COVID-19. Ожидается, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев примет участие в специальном онлайн-форуме», — заявили организаторы.
По их словам, повестка и информация об онлайн-платформах будут доступны на сайте форума в ближайшее время.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что Неделю моды в Москве отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.