В Петербурге перенесли Международный юридический форум

В Санкт-Петербурге перенесли Международный юридический форум, который должен был состояться 19—23 мая 2020 года.

Об этом сообщает kp.ru. Мероприятие отложили до 18—22 мая 2021 года.

«Взамен мы решили провести специальный форум исключительно по правовым аспектам социальной жизни в условиях пандемии COVID-19. Ожидается, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев примет участие в специальном онлайн-форуме», — заявили организаторы.

По их словам, повестка и информация об онлайн-платформах будут доступны на сайте форума в ближайшее время.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Неделю моды в Москве отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.