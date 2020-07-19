При пожаре в квартире в Самаре погиб один человек, ещё двое пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Самарской области.

«В 11:24 по местному времени поступило сообщение о пожаре в квартире на проспекте Победы, 49. По прибытии подразделения установлено, что горят домашние вещи в квартире на площади 15 кв. м, погиб один человек, пострадали двое, 11 человек эвакуированы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «в 11:49 по местному времени пожар был ликвидирован, для его тушения привлекались три единицы техники и десять человек».

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в девятиэтажном доме в Москве.