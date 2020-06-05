Один человек погиб при пожаре в доме в Москве

Один человек погиб в результате пожара в девятиэтажном доме в Москве.

Об этом сообщает МЧС Москвы.

«По прибытии пожарных происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома на общей площади около 30 кв. м... в 12:45 загорание было локализовано, и в 12:54 открытое горение было ликвидировано», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в ходе работ по ликвидации загорания один человек погиб, а один был спасён.

Ранее один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы.