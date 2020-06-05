Один человек погиб при пожаре в доме в Москве

Короткая ссылка
Один человек погиб в результате пожара в девятиэтажном доме в Москве.
Один человек погиб при пожаре в доме в Москве
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает МЧС Москвы.

«По прибытии пожарных происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома на общей площади около 30 кв. м... в 12:45 загорание было локализовано, и в 12:54 открытое горение было ликвидировано», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в ходе работ по ликвидации загорания один человек погиб, а один был спасён.

Ранее один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить