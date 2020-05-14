Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

РИА Новости

«Имеются данные об одном пострадавшем и одном погибшем», — сказали в ведомстве. Отмечается, что в 14:33 возгорание полностью ликвидировали на площади 80 кв. м. Ранее сообщалось, что в здании старой постройки загорелись балконы на трёх этажах.