Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
- РИА Новости
«Имеются данные об одном пострадавшем и одном погибшем», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что в 14:33 возгорание полностью ликвидировали на площади 80 кв. м.
Ранее сообщалось, что в здании старой постройки загорелись балконы на трёх этажах.
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