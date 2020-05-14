В жилом доме в центре Москвы горят балконы на трёх этажах

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RT
В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошёл пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Отмечается, что «происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на четвёртом, пятом и шестом этажах».
В жилом доме в центре Москвы горят балконы на трёх этажах
  • РИА Новости

Как пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах, проводится эвакуация людей.

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