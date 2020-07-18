Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска

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Спикера городского совета Петрозаводска Геннадия Боднарчука арестовали на два месяца по уголовному делу о взяточничестве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Карелии.
Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска
  • © Андрей Старостин
  • РИА Новости

«Петрозаводский городской суд вынес решение о содержании под стражей Боднарчука сроком на два месяца», — заявили в СК.

По данным следствия, Боднарчук в период с 2018 по 2019 год получил через посредника от представителей коммерческих организаций взятку в размере более 1,5 млн рублей за решение вопросов, связанных с градостроительной деятельностью.

В отношении него было возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ранее URA.RU со ссылкой на прокуратуру Курганской области сообщало, что в Кургане вынесли приговор бывшему следователю, обвиняемому во взяточничестве.

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