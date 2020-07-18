Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска
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- РИА Новости
«Петрозаводский городской суд вынес решение о содержании под стражей Боднарчука сроком на два месяца», — заявили в СК.
По данным следствия, Боднарчук в период с 2018 по 2019 год получил через посредника от представителей коммерческих организаций взятку в размере более 1,5 млн рублей за решение вопросов, связанных с градостроительной деятельностью.
В отношении него было возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Ранее URA.RU со ссылкой на прокуратуру Курганской области сообщало, что в Кургане вынесли приговор бывшему следователю, обвиняемому во взяточничестве.