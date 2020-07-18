Силы Северного флота развёртывают в Баренцевом море в рамках проверки

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Корабли и катера Северного флота (СФ) развёртывают в Баренцевом море в рамках внезапной проверки боеготовности войск. Об этом заявили в пресс-службе СФ.
Силы Северного флота развёртывают в Баренцевом море в рамках проверки
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«Разнородные силы СФ приступили к развёртыванию в Баренцевом море в рамках внезапной проверки боеготовности... Из пунктов постоянной дислокации в район погрузки морского десанта вышли корабли и катера соединения десантных кораблей», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в скором времени будет сформирован десантный отряд, а также корабельная поисково-ударная группа, которая будет вести его охрану.

Ранее российский лидер Владимир Путин распорядился провести внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.

Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, проверка проводится для оценки способности ВС России обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также для подготовки к учению «Кавказ-2020».

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