Силы Северного флота развёртывают в Баренцевом море в рамках проверки
- © Павел Львов
- РИА Новости
«Разнородные силы СФ приступили к развёртыванию в Баренцевом море в рамках внезапной проверки боеготовности... Из пунктов постоянной дислокации в район погрузки морского десанта вышли корабли и катера соединения десантных кораблей», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что в скором времени будет сформирован десантный отряд, а также корабельная поисково-ударная группа, которая будет вести его охрану.
Ранее российский лидер Владимир Путин распорядился провести внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, проверка проводится для оценки способности ВС России обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также для подготовки к учению «Кавказ-2020».