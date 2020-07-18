СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.

«По данным следствия, днём 15 июля 2020 года вблизи Тверской улицы в городе Москве уроженец Республики Азербайджан при пресечении его противоправных действий по участию в несанкционированном мероприятии вблизи посольства применил насилие в отношении представителя власти», — заявили в СК.

Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Фигуранту предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В июне в Кировской области возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции во время вечеринки.