СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.
«По данным следствия, днём 15 июля 2020 года вблизи Тверской улицы в городе Москве уроженец Республики Азербайджан при пресечении его противоправных действий по участию в несанкционированном мероприятии вблизи посольства применил насилие в отношении представителя власти», — заявили в СК.
Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.
Фигуранту предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В июне в Кировской области возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции во время вечеринки.