СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Короткая ссылка
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.

«По данным следствия, днём 15 июля 2020 года вблизи Тверской улицы в городе Москве уроженец Республики Азербайджан при пресечении его противоправных действий по участию в несанкционированном мероприятии вблизи посольства применил насилие в отношении представителя власти», — заявили в СК.

Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Фигуранту предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В июне в Кировской области возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции во время вечеринки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить