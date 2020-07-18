В Екатеринбурге проводят проверку из-за дискотеки в центре города

Короткая ссылка
Полицейские проводят проверку по факту массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге. Об этом сообщили в городском управлении МВД России.
В Екатеринбурге проводят проверку из-за дискотеки в центре города
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«По факту вечеринки сотрудниками полиции по городу Екатеринбургу возбуждено административное производство по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории»). Сотрудники органов внутренних дел устанавливают организаторов», — приводит Интерфакс заявление.

Ранее издание E1 опубликовало кадры, на которых десятки молодых людей и девушек танцуют под открытым небом у дома правительства Свердловской области.

10 июля сообщалось, что полиция Ширинского района Республики Хакасия организовала проверку по факту проведения масштабной вечеринки в одном из ночных клубов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить