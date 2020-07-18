В Екатеринбурге проводят проверку из-за дискотеки в центре города

Полицейские проводят проверку по факту массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге. Об этом сообщили в городском управлении МВД России.

«По факту вечеринки сотрудниками полиции по городу Екатеринбургу возбуждено административное производство по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории»). Сотрудники органов внутренних дел устанавливают организаторов», — приводит Интерфакс заявление.

Ранее издание E1 опубликовало кадры, на которых десятки молодых людей и девушек танцуют под открытым небом у дома правительства Свердловской области.

10 июля сообщалось, что полиция Ширинского района Республики Хакасия организовала проверку по факту проведения масштабной вечеринки в одном из ночных клубов.