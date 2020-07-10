В Хакасии проведут проверку по факту устроенной во время карантина вечеринки

Полиция Ширинского района Республики Хакасия организовала проверку по факту проведения масштабной вечеринки в одном из ночных клубов.

МВД Хакасии сообщает, что мероприятие с приглашёнными диджеями прошло 4 июля в ночном клубе «Малина» в посёлке Жемчужный. Местные жители обратились в органы охраны правопорядка с жалобами на шум. Приехавшая полиция обнаружила в клубе более 300 человек, среди которых были и жители соседних регионов.

«В Хакасии действуют ограничительные меры в связи с пандемией. Граждане должны соблюдать обязательный масочный режим и социальную дистанцию. В этом ночном клубе все действующие правила и запреты явно нарушались», — приводят «Известия» цитату представителей ведомства.

Сообщается, что в отношении владельца клуба составлен административный протокол.

В середине июня полиция Орловской области также выясняла обстоятельства проведения массовой вечеринки под открытым небом в одном из парков.