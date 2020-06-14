Полиция выясняет обстоятельства массовой вечеринки в Орловской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции.
«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», — рассказали агентству.
Как уточняется, ранее в интернете появилось видео с вечеринки, которая прошла 12 июня недалеко от парка «Горки».
В федеральном оперативном штабе сообщили, что на 14 июня в регионе выявлено 3559 случаев коронавируса, 35 человек скончались.
В мае Следственный комитет организовал проверку в связи с проведением в Новосибирске двух массовых вечеринок в условиях ограничений, введённых из-за коронавируса.