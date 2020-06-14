Полиция выясняет обстоятельства массовой вечеринки в Орловской области

Полиция выясняет обстоятельства проведения массовой вечеринки под открытым небом в одном из парков в Орловской области, где до сих пор действуют ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», — рассказали агентству.

Как уточняется, ранее в интернете появилось видео с вечеринки, которая прошла 12 июня недалеко от парка «Горки».

В федеральном оперативном штабе сообщили, что на 14 июня в регионе выявлено 3559 случаев коронавируса, 35 человек скончались.

В мае Следственный комитет организовал проверку в связи с проведением в Новосибирске двух массовых вечеринок в условиях ограничений, введённых из-за коронавируса.