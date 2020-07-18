В Минздраве оценили состояние пострадавших при взрыве газа в доме в КБР

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Состояние пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в городе Баксане в Кабардино-Балкарии детей оценивается как тяжёлое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В Минздраве оценили состояние пострадавших при взрыве газа в доме в КБР
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В Детской республиканской клинической больнице в Нальчике находятся мальчик 9 лет с 75% поражения поверхности кожи ожогами, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. А также девочка, ей 4,5 года, у неё больше 30% поверхности тела поражено ожогами. Они в тяжёлом состоянии», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что жизни пострадавших при ЧП взрослых ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в доме в городе Баксане в Кабардино-Балкарии пострадали четыре человека.

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