Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде возросло до пяти
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Отмечается, что, согласно имеющейся информации, «в результате взрыва бытового газа на данный момент пострадали пять человек, трое из них получили лёгкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась».
В пресс-службе рассказали, что «ещё двое человек — мужчина и женщина — доставлены в больницу», при этом сообщается, что «их состояние не вызывает опасения у врачей».
«Информация о состоянии пострадавших постоянно уточняется», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о трёх пострадавших.