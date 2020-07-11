Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде возросло до пяти

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В Нижнем Новгороде в результате взрыва бытового газа в доме пострадали пять человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде возросло до пяти
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Отмечается, что, согласно имеющейся информации, «в результате взрыва бытового газа на данный момент пострадали пять человек, трое из них получили лёгкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась».

В пресс-службе рассказали, что «ещё двое человек — мужчина и женщина — доставлены в больницу», при этом сообщается, что «их состояние не вызывает опасения у врачей».

«Информация о состоянии пострадавших постоянно уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трёх пострадавших.

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