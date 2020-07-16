Психолог дал рекомендации по возвращению на работу после отпуска

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Социальный психолог Алексей Рощин дал рекомендации по возвращению на работу после отпуска.
Психолог дал рекомендации по возвращению на работу после отпуска
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что после отдыха важно понимать, что выход на работу — довольно резкая смена обстановки и перепады настроения нормальны.

Эксперт рекомендует вспомнить максимум хорошего, что ждёт на работе.

«Это может быть приятный коллектив, блюдо в столовой, которого не было в отпуске и вы по нему скучали, вид из окна, который вам нравится. Найти максимум приятных штришков, которые есть у любого человека, даже на самой скучной работе, которые его радуют», — пояснил он.

Рощин также советует сразу вливаться в рабочий процесс. По его мнению, нужно ориентироваться на то, что процесс адаптации составляет один день.

Ранее психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU дала рекомендации по сохранению ментального здоровья во время пандемии.

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