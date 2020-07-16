В Подмосковье провели более 200 тысяч тестов на антитела к COVID-19

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В Московской области провели более 200 тыс. тестов на антитела к COVID-19 за два месяца.
В Подмосковье провели более 200 тысяч тестов на антитела к COVID-19
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

За последнюю неделю иммуноферментный анализ крови сдали около 40 тыс. человек.

«И на сегодняшний день в Подмосковье у 19,9% прошедших данное исследование обнаружено содержание антител», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с коллективным иммунитетом. 

В беседе с URA.RU он заявил, что о победе над COVID-19 можно будет говорить, когда прекратятся случаи заболевания.

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