В Подмосковье провели более 200 тысяч тестов на антитела к COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
За последнюю неделю иммуноферментный анализ крови сдали около 40 тыс. человек.
«И на сегодняшний день в Подмосковье у 19,9% прошедших данное исследование обнаружено содержание антител», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с коллективным иммунитетом.
В беседе с URA.RU он заявил, что о победе над COVID-19 можно будет говорить, когда прекратятся случаи заболевания.