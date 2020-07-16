Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии записи на ПЦР-тестирование на коронавирус.

«Сегодня открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19 в поликлиниках. Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперёд. По возможности мы будем расширять такие услуги», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил Собянин, в настоящее время тестов на COVID-19 делается в Москве примерно вдвое больше, чем в других регионах.

«В день проводим около 70 тыс. исследований», — сказал мэр.

В середине июня доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.