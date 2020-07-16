Собянин рассказал об открытии записи на ПЦР-тестирование на коронавирус

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии записи на ПЦР-тестирование на коронавирус.
Собянин рассказал об открытии записи на ПЦР-тестирование на коронавирус
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Сегодня открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19 в поликлиниках. Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперёд. По возможности мы будем расширять такие услуги», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил Собянин, в настоящее время тестов на COVID-19 делается в Москве примерно вдвое больше, чем в других регионах.

«В день проводим около 70 тыс. исследований», — сказал мэр.

В середине июня доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить