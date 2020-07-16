Шнуров прокомментировал сообщения о планах баллотироваться в Госдуму

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Музыкант и политик Сергей Шнуров прокомментировал информацию, что он планирует баллотироваться в Госдуму в 2021 году.
Шнуров прокомментировал сообщения о планах баллотироваться в Госдуму
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Ранее лидер Партии роста Борис Титов в ходе рабочей поездки в Челябинск заявил ТАСС, что на выборы в ГД Шнуров «точно идёт».

«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — сказал музыкант RTVI.

В феврале Шнуров вступил в Партию роста. По его словам, решение заняться политикой было бескорыстным, он намерен совмещать политическую деятельность с творчеством.

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