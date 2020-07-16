Шнуров прокомментировал сообщения о планах баллотироваться в Госдуму
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- РИА Новости
Ранее лидер Партии роста Борис Титов в ходе рабочей поездки в Челябинск заявил ТАСС, что на выборы в ГД Шнуров «точно идёт».
«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — сказал музыкант RTVI.
В феврале Шнуров вступил в Партию роста. По его словам, решение заняться политикой было бескорыстным, он намерен совмещать политическую деятельность с творчеством.