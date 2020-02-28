Шнуров рассказал о намерении совмещать творчество и политику

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Музыкант Сергей Шнуров, заявивший о намерении вступить в Партию роста, рассказал, будет ли он совмещать творческую деятельность и политику.
Шнуров рассказал о намерении совмещать творчество и политику
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Искусство от меня никуда не денется, я как что-то придумывал, что-то сочинял, так и буду сочинять. Концертную деятельность я прекратил на время. Но это не значит, что навсегда», — заявил Шнуров корреспонденту RT перед заседанием Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

На вопрос о том, метит ли он в депутаты, Шнуров ответил, что он пока ещё только вступил в партию.

«Никуда я не мечу», — сказал он.

Ранее Шнуров прокомментировал своё решение пойти в политику.

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