Шнуров прокомментировал своё решение пойти в политику

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Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал своё решение пойти в политику.
Шнуров прокомментировал своё решение пойти в политику
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Людей, которые действительно знают Россию, ездили по стране и встречались с людьми, не так много. Все в основном у нас политики такие «виртуальные», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента RT о том, зачем он идёт в политику.

Соответствующее заявление он сделал перед заседанием Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Ранее глаава фракции Партии роста в петербургском заксобрании Оксана Дмитриева рассказала, чем будет заниматься Шнуров в их партии. В беседе с «Петербургским дневником» она заявила, что Шнурова готовы выдвинуть на выборы в Госдуму или заксобрание.

По её словам, музыканта пригласят в петербургский парламент до старта предвыборной кампании.

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