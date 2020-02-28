Шнуров заявил, что пошёл в политику не ради успеха

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что его решение заняться политикой было бескорыстным.

«Я пошёл туда — поверьте мне — не из-за хорошей жизни и уж точно не ради успеха. Потому что успеха у меня и без политики хватает. А деньги-то, конечно, в Госдуме по сравнению с моими концертными гонорарами вообще смешные. Поэтому какую-то корысть с моей стороны заметить — это нужно быть большим фантазёром», — сказал Шнуров в ходе заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

На вопрос RT, как он относится к мнению о том, что, уходя в политику, он условно переходит на другую сторону баррикад и присоединяется к лагерю тех, кто до этого подвергался критике с его стороны, Шнуров ответил, что «ни к какому лагерю, к счастью, не присоединился».

«Если я вижу какую-нибудь несправедливость (и не нужно бояться этого большого слова), то по-прежнему буду критиковать», — отметил он.

Ранее Сергей Шнуров рассказал о намерении совмещать творчество и политику.