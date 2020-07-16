В Удмуртии рассказали о получивших 100 баллов на ЕГЭ

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В Удмуртии 23 человека получили по 100 баллов на ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
В Удмуртии рассказали о получивших 100 баллов на ЕГЭ
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу «Государственной итоговой аттестации в Удмуртии».

Без ошибок написали ЕГЭ по географии выпускники школ №40 Ижевска и №1 Малопургинского района, а также выпускник прошлых лет, проживающий в Санкт-Петербурге.

С экзаменом по литературе безошибочно справились 13 выпускников. Абсолютными отличниками по информатике признаны семь человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что около 21 тыс. выпускников написали ЕГЭ по математике в Подмосковье.

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