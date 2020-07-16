В Удмуртии рассказали о получивших 100 баллов на ЕГЭ
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу «Государственной итоговой аттестации в Удмуртии».
Без ошибок написали ЕГЭ по географии выпускники школ №40 Ижевска и №1 Малопургинского района, а также выпускник прошлых лет, проживающий в Санкт-Петербурге.
С экзаменом по литературе безошибочно справились 13 выпускников. Абсолютными отличниками по информатике признаны семь человек.
Ранее телеканал «360» сообщал, что около 21 тыс. выпускников написали ЕГЭ по математике в Подмосковье.