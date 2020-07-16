Вирусолог прокомментировал тестирование на COVID-19 в Москве

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков прокомментировал тестирование на COVID-19 в Москве.

«ПЦР-тест на COVID-19 — это тест непосредственно на наличие вирусных частиц в рото- и носоглотке, в дыхательных путях, а значит, определение текущего инфекционного статуса. В то же время тест на антитела — это тест на определение статуса гуморального иммунного ответа к COVID-19», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как пояснил эксперт, исследования не взаимоисключающие, а дополняющие друг друга.

По словам Волчкова, он делал бы ПЦР-тест только в том случае, если бы получил данные о контакте с носителем коронавируса.

«Допустим, у вас вчера или позавчера была встреча, а потом вы узнали, что человек заболел», — сказал эксперт.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки коронавирус выявили у 6428 россиян.