Вирусолог прокомментировал тестирование на COVID-19 в Москве

Короткая ссылка
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков прокомментировал тестирование на COVID-19 в Москве.
Вирусолог прокомментировал тестирование на COVID-19 в Москве
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«ПЦР-тест на COVID-19 — это тест непосредственно на наличие вирусных частиц в рото- и носоглотке, в дыхательных путях, а значит, определение текущего инфекционного статуса. В то же время тест на антитела — это тест на определение статуса гуморального иммунного ответа к COVID-19», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как пояснил эксперт, исследования не взаимоисключающие, а дополняющие друг друга.

По словам Волчкова, он делал бы ПЦР-тест только в том случае, если бы получил данные о контакте с носителем коронавируса.

«Допустим, у вас вчера или позавчера была встреча, а потом вы узнали, что человек заболел», — сказал эксперт.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки коронавирус выявили у 6428 россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить