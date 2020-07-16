Вирусолог прокомментировал тестирование на COVID-19 в Москве
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- РИА Новости
«ПЦР-тест на COVID-19 — это тест непосредственно на наличие вирусных частиц в рото- и носоглотке, в дыхательных путях, а значит, определение текущего инфекционного статуса. В то же время тест на антитела — это тест на определение статуса гуморального иммунного ответа к COVID-19», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
Как пояснил эксперт, исследования не взаимоисключающие, а дополняющие друг друга.
По словам Волчкова, он делал бы ПЦР-тест только в том случае, если бы получил данные о контакте с носителем коронавируса.
«Допустим, у вас вчера или позавчера была встреча, а потом вы узнали, что человек заболел», — сказал эксперт.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки коронавирус выявили у 6428 россиян.