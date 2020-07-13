В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Кировской области выявили 44 новых случая заболевания коронавирусом.
В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Минздрав.

За всё время наблюдений в регионе зафиксировали 3892 случая COVID-19. Число выздоровевших достигло 3065 (за сутки выписали 28 человек).

В инфекционных госпиталях остаются 1011 пациентов с пневмонией.

Под наблюдением медработников на дому находятся 4885 человек — контактные лица и прибывшие из других регионов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 6537 человек.

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