В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Минздрав.
За всё время наблюдений в регионе зафиксировали 3892 случая COVID-19. Число выздоровевших достигло 3065 (за сутки выписали 28 человек).
В инфекционных госпиталях остаются 1011 пациентов с пневмонией.
Под наблюдением медработников на дому находятся 4885 человек — контактные лица и прибывшие из других регионов.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 6537 человек.