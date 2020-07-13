В Минтруде рассказали об упрощённом порядке установления инвалидности

Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко рассказал об упрощённом порядке установления или продления инвалидности.

«С 1 марта по 1 октября действует временный порядок — освидетельствование проводится на основании медицинских документов без личного присутствия гражданина. Уже более 460 тыс. человек воспользовались такой возможностью», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, есть планы использовать упрощённый порядок и после окончания пандемии.

Как отметил Вовченко, в 2021 году до 20% граждан будут оформлять или продлевать инвалидность без личного присутствия.

«И далее мы планируем увеличивать долю граждан, оформляющих инвалидность именно таким, дистанционным образом», — сказал он.

Вовченко добавил, что отказаться от очного освидетельствования полностью невозможно.

Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец выступила с инициативой позволить родителям детей-инвалидов выполнять оплачиваемую работу без лишения их государственного пособия.