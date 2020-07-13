В Минтруде оценили изменение механизма реализации права на бесплатную парковку для инвалидов

Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко прокомментировал изменение механизма реализации права на бесплатную парковку для инвалидов.

«Здесь сразу несколько новелл. Первое. Гражданам с инвалидностью больше никуда не нужно ходить, чтобы получить льготную парковку. Достаточно заполнить заявление через портал госуслуг или в личном кабинете Федерального реестра инвалидов», — заявил он в беседе с ФАН.

Во-вторых, отметил Вовченко, теперь по всей России единая база транспортных средств, имеющих право на льготную парковку.

Третьим и самым главным он назвал принципиальное изменение механизма использования знака «Инвалид».

«Он становится удобнее для тех, кто не имеет собственного авто и использует современные транспортные сервисы», — пояснил чиновник.

Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец выступила с инициативой позволить родителям детей-инвалидов выполнять оплачиваемую работу без лишения их государственного пособия.