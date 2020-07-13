В ХМАО рассказали о ситуации с коронавирусом

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В ХМАО четвёртый день подряд коэффициент распространения коронавирусной инфекции меньше единицы.
В ХМАО рассказали о ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

Речь о показателе, в соответствии с которым власти принимают решение о снятии или продлении карантинных мер.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, всего за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах. Если тенденция сохранится на протяжении ещё четырёх дней, можно будет переходить на первый этап снятия ограничений.

Пока карантин в ХМАО действует до 27 июля.

Некоторые регионы России постепенно ослабляют карантинные меры. Как пишет газета «Известия», в Новосибирской области принято решение о возобновлении работы торговых центров с 13 июля.

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