В ХМАО рассказали о ситуации с коронавирусом

В ХМАО четвёртый день подряд коэффициент распространения коронавирусной инфекции меньше единицы.

Речь о показателе, в соответствии с которым власти принимают решение о снятии или продлении карантинных мер.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, всего за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах. Если тенденция сохранится на протяжении ещё четырёх дней, можно будет переходить на первый этап снятия ограничений.

Пока карантин в ХМАО действует до 27 июля.

Некоторые регионы России постепенно ослабляют карантинные меры. Как пишет газета «Известия», в Новосибирской области принято решение о возобновлении работы торговых центров с 13 июля.